Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'e 'TBMM kısaltmasındaki son 3 harfi küçük yazdığı için' dava açıldı. Özdil'in, 'TBMM’yi aşağıladığı' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi ile 'seçme-seçilme hakkından mahrum bırakılması' istendi.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e 'TBMM kısaltmasındaki son 3 harfi küçük yazdığı için' dava açıldığı öğrenildi.

Sözcü2den Ümit Türk'n haberine göre Özdil'e, Meclis'teki hırsızlıklarla ilgili gazetelerde çıkan haberleri köşesine taşıdığı ve TBMM ifadesindeki son 3 harfi küçük yazdığı için dava açıldı. 'TBMM'yi aşağıladığı' suçlamasıyla 2 yıla kadar hapsi ile 'seçme-seçilme hakkından mahrum bırakılması' istendi.

TBMM Hukuk Hizmetleri Başkanlığı, çoklu baro teklifinin Adalet Komisyonu'ndaki görüşmelerine katılmak için 3 Temmuz 2020'de Ankara'ya giden çok sayıdaki baro başkanının TBMM'ye alınmamasıyla ilgili olarak 4 Temmuz'daki köşe yazısında baro başkanlarının Meclis'e alınmamasını eleştiren Özdil'e suç duyurusunda bulunarak 'yazıda geçen ifadelerin, TBMM'nin milletvekillerini doğrudan hedef aldığı' belirtildi.

Yazısında TBMM kısaltmasının 3 harfini küçük yazan Özdil'in TCK 301. madde de yer alan 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni alenen aşağılamak' suçundan yargılanması talep edildi.

Suçlamaları reddetti

Suçlamanın soruşturma iznine tabi olması nedeniyle Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nden soruşturma izni alan savcılık, Özdil'in ifadesine başvurdu. Özdil, savcılığa gönderdiği dilekçede, 'haberin gerçeklik, güncellik ve toplumsal ilgi ile biçim arasında düşünsel bağ bulunduğunu' belirterek suçlamaları kabul etmediğini ifade etti. Ancak savcılık hazırladığı iddianamede, köşe yazısındaki ibarelerin düşünce açıklama hürriyeti ve sert eleştiri kapsamında olmadıkları, TBMM'yi alenen aşağılama niteliğinde olduğu iddiasıyla dava açıp Özdil'in yargılanmasını talep etti.