Doğalgazda rekor tazelendi: Günlük tüketim 280 milyon metreküpe ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, önceki gün 280 milyon metreküplük doğalgaz tüketimiyle yeni bir rekor kırıldığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'rekor talebin rekor arzla' kısıntı olmadan karşılandığını ifade etti.

Önceki gün, 280 milyon metreküplük tüketim ve arzla doğalgazda rekor tazelendiğini aktaran Dönmez, en yüksek tüketimin 51.6 milyon metreküple İstanbul, 23.9 milyon metreküple Ankara ve 13.9 milyon metreküple İzmir’de gerçekleştiğini kaydetti.

Doğalgazda yeni rekor...



Dün, 280 milyon m³’lük tüketim ve arz ile doğalgazda yeni bir rekor daha kırıldı.



Rekor talebi rekor arz sağlayarak, kısıntı olmadan başarıyla karşıladık.



En yüksek tüketim

1)İstanbul 51,6 milyon m³

2)Ankara 23,9 milyon m³

3)İzmir 13,9 milyon m³ https://t.co/7oMygHLmmG — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) January 20, 2021

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