Reform taslağı Erdoğan'a sunuldu

Reform hazırlıklarını koordineli bir şekilde yürüten 6 bakanlık ile AK Partili bazı kurmayların oluşturdukları taslak metin dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın da yer aldığı AK Partili kurmaylar dün Beştepe’de düzenlenen reform toplantısına katıldı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, taslağa son halinin verilmesi ve 26 Ocak’taki AK Parti MYK toplantısında değerlendirilmesi, düzenlemelerin daha sonra Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklaması planlanıyor.

AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının mahkemeler tarafından nasıl uygulanması gerektiğiyle ilgili yeni düzenlemelerin yapılması da gündemde. Yeni reformlarla, AİHM kararlarına ilişkin tazminat ödenip ödenmemesi konusunda bazı değişikliklerin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Hakim ve savcılara puanlama sistemi

Yeni düzenlemelerle, hakim ve savcıların dosyalarını tamamlanmasında puanlama sistemine gidilecek. Atama ve terfilerde, bu puanlama sistemi dikkate alınacak. Taslakta, tutukluluk süreleriyle ilgili düzenlemeler de yer alıyor.

Avukatların taleplerini dinlediklerini aktaran AK Parti kurmayları, "Tutukluluk süresi ne kadarsa gizlilik de o düzeyde olacak” dediler.

Çok sayıda avukatın çalışacağı ticari uyuşmazlıklara bakılacak arabuluculuk merkezleri kurulması, ihtisas mahkemelerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Ekonomide ise tahkimlerin teşvik edilmesi hedefleniyor.