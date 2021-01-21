Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, 'Kemal Kılıçdaroğlu' bulvarının adını değiştirdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'sözde cumhurbaşkanı' demesinin ardından Elbistan ilçesindeki 'Kemal Kılıçdaroğlu' isimli bulvarın ismini değiştirme kararı aldı.

Belediye Meclisi'nin dünkü toplantısında oy çokluğu ile Elbistan’da bulunan 'Kemal Kılıçdaroğlu' bulvarının adının , 'Milli İrade Bulvarı' olmasına karar verildi.

Bozan: Birçok konu meclis gündemine taşınmazken, bulvarın ismi değiştirildi

Cumhuriyet'ten Kübra Köklü'ye konuşan bulunan CHP Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, "Çevre, hayvan barınağı, arıtma sistemi gibi birçok konu meclis gündemine taşınmazken, bulvarın ismi değiştirildi. Termik santral şehrin havasını zehirlemeye devam ediyor. Ancak nedense meclis gündemine taşınmıyor. Bir gün dahi etraflıca tartışılmadan bulvarın ismi değiştirildi. Meclisin aldığı bu kararı halkımızın takdirine bırakıyoruz" dedi.