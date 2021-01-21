Adalet Bakanı Gül: Sosyal medyada tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir

Adalet Bakanı Gül, sosyal medya üzerinden kendisine yapılan tutuklama çağrıları için "Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, hukuk işler" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevi'nde '5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

"Adalet Bakanı'nın hakim, savcı cübbesi yoktur" diyen Gül, "Görevim süresince o cübbeyi giymedim ve giymeyeceğim" ifadesini kullandı.

Gül, ekonomi ve hukuk alanında yapılması planlanan reformlarla ilgili "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır" açıklamasında bulundu.

Bakan Gül, sosyal medya üzerinden kendisine yönelik çağrılara da değinerek, şunları söyledi:

"Klavye başına geçip sosyal medyada bana her gün tutuklama siparişi verenlere sesleniyorum. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Burada kanunlar, kurallar, usuller işler; hukuk işler. Bu işleyişi beğenmeyen gider itiraz hakkını kullanır ama yargıya parmak sallayamaz."

'Kaynar kazanı döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor'

Adalet Bakanı olarak, aynı zamanda bir hukukçu olarak bu tür tarz ve yaklaşımı kabul etmesinin mümkün olmadığına vurgu yapan Gül, bazı kararlar konusundaki eleştirilerini ise şöyle dile getirdi:

"Yargının eksik, yanlış kararı yok mu? Elbette vardır, benim de eleştirdiğim, 'bu nasıl karar?' dediğim yüzlerce karar sayabilirim. Haklı ve doğru bulmadığım kararlar vardır. Bazı dosyalarda tutuklama mümkün, hatta gerekliyken bu yola başvurulmadığını görüyoruz. Bazılarında ise tam tersi tutuksuz yargılama yeterli iken, kamu vicdanını yaralayıcı kararlara rastlıyoruz. Kaynar kazanı döküyor serbest kalıyor, süt kazanına giriyor tutuklanıyor."