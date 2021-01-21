Erdoğan, CHP'yi eleştirdi: Siz kimin ve neyin militanısınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı” şeklindeki ifadesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, siz kimin ve neyin militanısınız?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. Birleştirerek, bütünleştirerek işe başlamazlarsa hedeflerine ulaşamayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Kendi içimizdeki arkadaşlıklarımızın gönlünü kazanamazsak milletimizin gönlüne giremeyiz" mesajını verdi.

Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyonu geçtiğini belirterek "Bu insanların her birini kutlu davamızın anlatıcısı, savunucusu haline getirmemiz de önemlidir" ifadesini kullandı.

2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla hazırlanmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, "Kritik öneme sahip 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla hem cumhurbaşkanlığından, hem Meclis'te zaferle çıkacağız" diye konuştu. Erdoğan, günün 24 saati ve haftanın her günü vatandaşların içinde olarak tek tek hepsinin desteğini alacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"AK Parti milletim tarafından kurulan bir partidir. Burası siyasi, sosyal veya ekonomik kariyer kurumu değil, hizmet ocağıdır. İşine dört elle sarılmayan hiç kimsenin AK Parti'de sorumluluk üstlenme hakkı yoktur. Önce kendi kadrolarımızı, ardından üyelerimizin tamamını, bir parti faaliyeti ortaya koyacağız. Bu kutlu ve tarihiz vazifede her birinize muvaffakiyetler diliyorum."

'CHP cenahı 3 maymunu oynamayı sürdürüyor'

Erdoğan, daha önce 'CHP'deki taciz, tecavüz, hırsızlık ve ahlaksızlık furyasına dikkat çektiğini' belirterek "CHP yönetiminin yüzlerinin kızarmayışından dolayı duyduğum üzüntüyü dile getirmiştim. Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor" ifadesini kullandı.

CHP'lilerin bu meseleyi unutturmaya çalıştığını ileri süren Erdoğan, "Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler. Gerçekler yüzlerine çarpıldığı hala pişkinlikle yalanlarına devam ediyorlar. Her hafta bir başka memur grubunu tehdit ediyorlar" diye konuştu.

Erdoğan: CHP'deki taciz, tecavüz, hırsızlık ve ahlaksızlık furyasına dikkat çekmiştim. Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyorhttps://t.co/8aVRDF8ONN pic.twitter.com/TK02aZUpUm — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 21, 2021

'Bunlar geçmişte vesayetin karşısında hazır olan rektöre, savcıya alıştılar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisine yönelttiği eleştirilerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın "Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" şeklindeki ifadesini hatırlatarak devam etti. Erdoğan şöyle konuştu:

"CHP kendisine oy vermeyen öğretmeni öğretmen, rektörü rektör, polisi polis saymıyor. Son olarak bu partinin yöneticilerinden biri çıkıp 'başçavuşudan uzman çavuşuna kadar' diyerek kahraman ordumuzun mensuplarına saldırdı. Tabii bunlar geçmişte vesayetin karşısında hazır olan rektöre, savcıya alıştılar. Şimdi bu ülkenin tüm kamu görevlilerinin devletin ve milletin emrinde görev yaptığını görünce tahammül edemiyorlar .

. Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş? Bunların hepsi AK Parti militanı olmuş. Bunlara en güzel cevabı emekli bir astsubayın yüreğinden kopan şu ifadeler veriyor: 'Ben başçavuşum, ben uzman çavuşum, ben ülkemin bütünlüğünde gözü olanlara karşı militanım. Ben ezana dokunan dillerin karşısında, askerimi, polisimi, çocuklarımı şehit edenlerin karşısında militanım . Çok şükür ülkemin ve milletimin militanıyım. Peki siz kimin, neyin militanısınız?'

. Çok şükür ülkemin ve milletimin militanıyım. Peki siz kimin, neyin militanısınız?' Biz de bu kardeşimiz gibi soruyoruz. Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler; siz kimin ve neyin militanısınız? Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kol kola yürüyenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Her mikrofon uzatıldığında ülkemizi yurt dışına şikayet edenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Girdiği her seçimde sokaktaki iki kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar, kimlerle hangi işleri çevirdiğini milletimiz bilmiyor mu sanıyorlar?

'Hukuk, bu konuların adli taraflarıyla ilgili olarak kendi üzerine düşeni yapacaktır'

Gizli ittifaklar kurdukları terör örgütü güdümlü partileri milletimiz görmüyor mu sanıyorlar? Eğer öyle sanıyorlarsa aldanıyorlar, milletimiz hepsinin hesabını vakti geldiğinde sorar. Hukuk, bu konuların adli taraflarıyla ilgili olarak kendi üzerine düşeni yapacaktır. Bize düşen, o gün gelene kadar bu taciz, tecavüz, hırsızlık, ahlaksızlıkların faturasını CHP'nin önüne koymaya devam etmek."

Erdoğan, sözlerini noktalarken Türkiye'yi küresel düzende hak ettiği yere taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçtiğini hatırlatan Erdoğan, buna rağmen yatırım ve bütçede oldukça iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. Erdoğan, şunları ifade etti:

"Son bir gayretle Türkiye'yi oyunun dışına itmek, rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenler ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumda. Buna karşı dostlarımızın desteğini de yanımızda hissediyoruz. 2023 seçimleri bu tarihi sürecin başarısı açısından da önemlidir."

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