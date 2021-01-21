Kayıt
14:20 21 Ocak 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Erdoğan, CHP'yi eleştirdi: Siz kimin ve neyin militanısınız?

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 8036
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/15/1043627806_0:0:1201:676_1200x675_80_0_0_a4fb0abefa72df11f4a6e420678116b1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101211043627352-erdogan-2023-secimlerinden-cumhur-ittifaki-olarak-zaferle-cikacagiz/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı” şeklindeki ifadesine tepki gösterdi. Erdoğan, "Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler, siz kimin ve neyin militanısınız?" ifadesini kullandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanAK Parti'nin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na canlı bağlantıyla katıldı. Birleştirerek, bütünleştirerek işe başlamazlarsa hedeflerine ulaşamayacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Kendi içimizdeki arkadaşlıklarımızın gönlünü kazanamazsak milletimizin gönlüne giremeyiz" mesajını verdi.

    Erdoğan, AK Parti'nin üye sayısının 11 milyonu geçtiğini belirterek "Bu insanların her birini kutlu davamızın anlatıcısı, savunucusu haline getirmemiz de önemlidir" ifadesini kullandı.

    2023 seçimlerine güçlü bir teşkilatla hazırlanmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, "Kritik öneme sahip 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'yla hem cumhurbaşkanlığından, hem Meclis'te zaferle çıkacağız" diye konuştu. Erdoğan, günün 24 saati ve haftanın her günü vatandaşların içinde olarak tek tek hepsinin desteğini alacaklarını belirterek şunları kaydetti:

    'CHP cenahı 3 maymunu oynamayı sürdürüyor'

    Erdoğan, daha önce 'CHP'deki taciz, tecavüz, hırsızlık ve ahlaksızlık furyasına dikkat çektiğini' belirterek "CHP yönetiminin yüzlerinin kızarmayışından dolayı duyduğum üzüntüyü dile getirmiştim. Bu skandalların ortaya çıkmasının üzerinden 2 ay geçmiş olmasına rağmen CHP cenahı hala 3 maymunu oynamayı sürdürüyor" ifadesini kullandı.

    CHP'lilerin bu meseleyi unutturmaya çalıştığını ileri süren Erdoğan, "Benzer meselelerde ortalığı birbirine katan sosyal medya silahşörleri mesele CHP olunca sus pus kesildiler. Gerçekler yüzlerine çarpıldığı hala pişkinlikle yalanlarına devam ediyorlar. Her hafta bir başka memur grubunu tehdit ediyorlar" diye konuştu.

    'Bunlar geçmişte vesayetin karşısında hazır olan rektöre, savcıya alıştılar'

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ana muhalefet partisine yönelttiği eleştirilerine CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın "Artık rektöründen başçavuşuna, uzman çavuşuna kadar herkes AK Parti militanı" şeklindeki ifadesini hatırlatarak devam etti. Erdoğan şöyle konuştu:

    • "CHP kendisine oy vermeyen öğretmeni öğretmen, rektörü rektör, polisi polis saymıyor. Son olarak bu partinin yöneticilerinden biri çıkıp 'başçavuşudan uzman çavuşuna kadar' diyerek kahraman ordumuzun mensuplarına saldırdı. Tabii bunlar geçmişte vesayetin karşısında hazır olan rektöre, savcıya alıştılar. Şimdi bu ülkenin tüm kamu görevlilerinin devletin ve milletin emrinde görev yaptığını görünce tahammül edemiyorlar.
    • Şimdi astsubayları ve uzman çavuşları menzile aldıklarına göre muvazeneyi iyice kaybettiler. Neymiş? Bunların hepsi AK Parti militanı olmuş. Bunlara en güzel cevabı emekli bir astsubayın yüreğinden kopan şu ifadeler veriyor: 'Ben başçavuşum, ben uzman çavuşum, ben ülkemin bütünlüğünde gözü olanlara karşı militanım. Ben ezana dokunan dillerin karşısında, askerimi, polisimi, çocuklarımı şehit edenlerin karşısında militanım. Çok şükür ülkemin ve milletimin militanıyım. Peki siz kimin, neyin militanısınız?'
    • Biz de bu kardeşimiz gibi soruyoruz. Bu milletin hakimine, askerine, polisine, öğretmenine laf edenler; siz kimin ve neyin militanısınız? Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kol kola yürüyenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Her mikrofon uzatıldığında ülkemizi yurt dışına şikayet edenler, siz kimin ve neyin militanısınız? Girdiği her seçimde sokaktaki iki kişiden birinin oyunu alan partiye bu ithamı yapanlar, kimlerle hangi işleri çevirdiğini milletimiz bilmiyor mu sanıyorlar?

    'Hukuk, bu konuların adli taraflarıyla ilgili olarak kendi üzerine düşeni yapacaktır'

    Erdoğan, sözlerini noktalarken Türkiye'yi küresel düzende hak ettiği yere taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. 2020 yılının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçtiğini hatırlatan Erdoğan, buna rağmen yatırım ve bütçede oldukça iyi sonuçlar aldıklarını söyledi. Erdoğan, şunları ifade etti:

    • "Son bir gayretle Türkiye'yi oyunun dışına itmek, rayından çıkarmak, hedeflerinden koparmak isteyenler ellerindeki tüm kozları sahaya sürmüş durumda. Buna karşı dostlarımızın desteğini de yanımızda hissediyoruz. 2023 seçimleri bu tarihi sürecin başarısı açısından da önemlidir."

    Etiketler:
    Eleştiri, Militan, Engin Altay, CHP, Cumhurbaşkanlığı, AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Havaların soğuk olduğu Rusya'dan hamsinin kaçarak Türkiye'ye geldiğini, bu nedenle sınırda hamsi bolluğu yaşandığını anlatan Yiğiter, Rusya'da havaların soğumasıyla Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye giriş yapan hamsi, şu anda bol miktarda üç gündür tutuluyor. Satışı 30- 35 lira olan hamsi 15 liraya kadar düştü. Ama halkımız şoklu balıktır, düşüncesiyle almıyor. Şu anda hamsi çok kaliteli ve çok ucuzladı, yemelerini tavsiye ediyorum. Tezgahlarda 10- 15 liraya düştü, alma ve yeme zamanı. Bugün bu teknede 20 ton hamsi yakaladık. Burada 100'e yakın tekne var ve her tekne 20 ton değil, 10 ton tutsa çok büyük bir potansiyel oluşuyor. Bunu değerlendirmek lazım, bunun düzeltilmesini istiyoruz. Hamsi yasağı yok ülkede ve bize bu gıda lazım diye konuştu.
    Balıkçılar av yasağının olmadığı İğneada'ya akın etti: Hamsi 15 liraya düştü
    Karikatür
    Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez
    İnfografik
    Uzun menzilli tank avcısı: UMTAS
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet