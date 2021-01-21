Çavuşoğlu: Türkiye AB ilişkileri bölgemizde devam eden sorunlara ortak çözüm bulmak konusunda da önemli

Çavuşoğlu, "Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif atmosferin oluşturulması önemli. Bunun sürdürülebilir olması için somut adımlar gerekli. Türkiye AB ilişkileri bölgemizde devam eden sorunlara ortak çözüm bulmak konusunda da önemli" derken, Borrell de "Her iki tarafta da daha iyi bir atmosfer mevcut durumda" ifadesini kullandı.

#Canlı: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Brüksel'de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile ortak basın toplantısı düzenliyor https://t.co/bNKzkILpky — AA Canlı (@AACanli) January 21, 2021

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