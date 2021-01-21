Ozan Güven hakim karşısında: 'Aylık gelirim 5 bin TL'

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ozan Güven, aylık gelirinin 5 bin TL olduğunu söyledi.

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ilk olarak avukatlarıyla birlikte Deniz Bulutsuz geldi. Daha sonra da Ozan Güven avukatıyla geldi. Her iki taraf da basın mensuplarının sorularını cevapsız bıraktı.

Mahkemeye çıkan müşteki sanık Ozan Güven oyunculuk yaptığını ve aylık 5 bin lira geliri olduğunu söyledi. Müşteki-sanık Deniz Bulutsuz ise eğitim danışmanı olduğunu ve aylık 20 bin lira geliri olduğunu belirtti. Duruşma ifadelerin alınmasıyla devam ediyor. Duruşmada Deniz Bulutsuz, Ozan Güven'den şikayetçi olduğunu söyledi.