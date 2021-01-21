Hazır döner paketleyen iki çalışanın paylaştığı video tepki çekti

Marketlerde satılan hazır dönerlerin paketlenme işletmedeki görüntüler tepkilere yol açtı.

TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır döner işletmesi çalışan 2 kişinin, müziğe eşlik ederken, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu video; gıda güvenliği konusunda Tiktok’un önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor.@TCTarim pic.twitter.com/C1HRpm1yls — denetle! (@denetlecomtr) January 21, 2021

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'En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez'

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor. Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi. Bir kullanıcı da şu ifadeleri kullandı:

"Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı."