Akkuyu NGS'deki planlı patlatmada evlerde oluşan hasar giderildi

Mersin'de, Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasına giden bağlantı yolunun yapımı sırasındaki planlı patlatma nedeniyle bazı evlerde ve seralarda oluşan hasarların giderildiği belirtildi.

Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, 19 Ocak'ta Akkuyu NGS'deki planlı patlatma sırasında, Büyükeceli mahallesindeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu söyledi.

Kaymakam Yunus Emre Bayraklı ile vatandaşları ziyaret ettiklerini belirten Ünüvar, ekiplerin zarar tespit çalışmalarının ardından onarımın başlatıldığını dile getirdi.

Ünüvar, çalışmaların tamamlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın zararlarının giderilmesiyle Büyükeceli mahallesindeki çalışmalar sona erdi. Emeği geçen ekiplere teşekkür ediyorum. Mahalle halkımıza tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Akkuyu Nükleer AŞ ekipleri de bölgede yürütülen hasar tespit ve onarım çalışmalarını takip etti.

Mersin Valiliği, 19 Ocak'taki yazılı açıklamasında Akkuyu NGS'de inşaat çalışmaları sırasında planlı patlatma sonucunda bölgedeki bazı ev ve seralarda hasar oluştuğunu, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını bildirmişti.