Akşener: Sayın Soylu bizim kulübe hoş geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akşener, bir gazetecinin "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan yapılan hakaretler vardı. İçişleri Bakanı çok ciddi ifadeler kullanmıştı. Bugün de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'İster yürütmede ister yargıda görev üstlenmiş olalım, yargı kimsenin sıfatına bakmaz. Herkes yargı önünde eşittir' ifadesini kullandı. Bu konudaki değerlendirmez nedir?" şeklindeki sorusu üzerine şunları söyledi:

"Sayın Soylu bizim kulübe hoş geldi. Şöyle bir kulüp var Türkiye'de. Hepimizin içinde yer aldığı, benim uzunca bir zamandır yer aldığım... Anamıza sinkaflı sövüldü. Şahsıma çok çirkinlikler yapıldı. Sosyal medyada veya diğer alanlarda aleni her türlü çirkinlik, küfür, sövgü olduğunda kös dinlendi. Sayın Soylu'nun aynı şeyleri yaşamasını istemezdim. Neticede İçişleri Bakanı. Benim devlet anlayışımda böyle bir durum olamaz. İçişleri Bakanı sosyal medya üzerinden şikayet edemez ama canı yanmış, annesi, ana. Saygı duyuyorum ama bizim kulübe hoş gelmiş. Sayın Abdulhamit Gül'ün söyledikleri üzerinden tanım yaparsam, bir taraf reformcu, bir taraf reform konusundan alerji duyuyor. Biz de onu izleyeceğiz."

'Yüzde 5'i biz de savunuyoruz'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim barajına ilişkin açıklamasına dair değerlendirmesi de sorulan Akşener, "Yüzde 5'i biz de savunuyoruz ama Sayın Bahçeli kaça düşürmek istiyor, ne yapıyor onları bilmiyorum" diye konuştu.