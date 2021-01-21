Kuzey Kıbrıs'ta 5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Kuzey Kıbrıs'ta 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17:27'de Kuzey Kıbrıs'ın Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi''nin ise büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladığı depremin, 55.68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Bu arada AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlık Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı yetkilileri ile yapılan telefon görüşmelerinde, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. — A F A D (@AFADBaskanlik) January 21, 2021

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