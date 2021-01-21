İmamoğlu: İhtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye malzemeleri İBB'den

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında ihtiyaç sahibi çocuklarla ilgili olarak bir duyuruda bulundu.
"İhtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye malzemeleri İBB'den" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "30 bin çocuğumuza oluşturduğumuz kırtasiye setlerini evlerine ulaştırıyoruz. Destek bizden başarı sizden."
İhtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye malzemeleri İBB'den.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 21, 2021
30 bin çocuğumuza oluşturduğumuz kırtasiye setlerini evlerine ulaştırıyoruz. Destek bizden başarı sizden. pic.twitter.com/iMhckl8ZfO
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)