İmamoğlu: İhtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye malzemeleri İBB'den

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel Twitter hesabında ihtiyaç sahibi çocuklarla ilgili olarak bir duyuruda bulundu.

"İhtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye malzemeleri İBB'den" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: "30 bin çocuğumuza oluşturduğumuz kırtasiye setlerini evlerine ulaştırıyoruz. Destek bizden başarı sizden."

İhtiyaç sahibi çocuklarımızın kırtasiye malzemeleri İBB'den.



30 bin çocuğumuza oluşturduğumuz kırtasiye setlerini evlerine ulaştırıyoruz. Destek bizden başarı sizden. pic.twitter.com/iMhckl8ZfO — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 21, 2021

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