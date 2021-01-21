Marketten dönen çift evlerinin önünde öldürüldü: Olayı gören 9 yaşındaki çocukları kendini eve kilitledi

Konya’da husumetli komşular arasında çıkan kavgada karı koca silahla vurularak öldürüldü. Olayı gören 9 yaşındaki E.K. pencereden anne ve babasının öldüğünü görünce şoka girerek kendisini eve kilitledi.

Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Mehtap Caddesi üzerinde karşı binadaki komşularıyla aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Özkan Can, yanında getirdiği silahla marketten dönen Gonca Koçak ve Abdulkadir Koçak’ı tabancayla vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Abdulkadir ve Gonca Koçak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Özkan Can otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Sesleri duyarak penceren bakan çiftin 9 yaşındaki çocukları E.K., anne ve babasının öldüğünü görünce şoka girerek kendisini eve kilitledi.

İkna çabaları sonucunda kapıyı açan çocuk polis ekipleri tarafından teyzesine teslim edildi. Kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri şahsı İstanbul Caddesi uygulama noktasında yakaladı.

Koçak çiftinin aralarında husumet bulunan karşı binadaki komşularıyla birkaç yıldır sürekli kavga ettikleri öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.