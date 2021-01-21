Mansur Yavaş 'EYT' sözünü tuttu: GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz

Sosyal medya hesabından seçimden önce emeklilikte yaşa takılanların (EYT) yanında olacaklarına dair söz verdiklerini hatırlatan Yavaş, genel sağlık sigortası primlerini yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlayacaklarını duyurdu.
Twitter üzerinden paylaşım yapan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:
''Seçimden önce EYT'li hemşehrilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik. Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz. Daima yanınızda olacağız''.
Seçimden önce EYT'li hemşehrilerimizin yanında olacağımıza söz vermiştik.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 21, 2021
Genel Sağlık Sigorta primlerini yapılandırmayan ve Ankara'da yaşayıp belediyemize başvuranların GSS primlerini, yeni kararname çıkana kadar ödemeye başlıyoruz.
Daima yanınızda olacağız. pic.twitter.com/IUar4wP7Ef
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