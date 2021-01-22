Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla bilinen tarihçi ve yazar Niyazi Birinci vefat etti.

Birinci'nin vefatını duyuran oğlu Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü." ifadelerini kullandı.



Yolumu aydınlatan, mücadelesi ile bana ilham veren, bir neslin doğru yetişmesine vesile olan babamız Niyazi Birinci (Yavuz Bahadıroğlu), Allah'ın rahmetine yürüdü. Rahman ve Rahim olan Allah, ona şefkati ile muamele etsin. Başımız sağolsun. El Fatiha... — Mücahit Birinci (@birincimucahit) January 21, 2021

Paylaşımın ardından Birinci'nin dostları ve sevenleri, sosyal medya hesaplarından üzüntülerini dile getirdi. Birinci, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

Eserleri ve çalışmalarıyla tarih bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunan kıymetli büyüğümüz tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu’nun vefat haberini büyük bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 21, 2021

Eserlerinde Yavuz Bahadıroğlu ismini kullanan Niyazi Birinci 1945'te Rize'de dünyaya geldi.

1971'de İstanbul'da gazeteciliğe başlayan Birinci, Yeni Asya ve Yeni Nesil gazetelerinde muhabirlik, araştırma-inceleme, röportaj ve fıkra yazarlığı yaptı. Gazete, dergi ve şirket yöneticisi olarak çalıştı. İlk olarak "Sunguroğlu" ve ardından "Buhara Yanıyor" romanlarını kaleme alan Birinci'nin Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli dönemlerini ele alan 30'u aşkın romanı bulunuyor.

Birinci ayrıca çocuk kitapları, hikaye, araştırma, oyun, film yapılmış senaryolar ve fikri eserler olmak üzere birçok çalışmaya imza attı.

Uzun yıllar Can Kardeş dergisi genel yayın yönetmeni olarak çalışmalarını sürdüren Niyazi Birinci, yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konularda konferanslar verdi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödüller aldı.

İki kitabı Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan Birinci, ulusal bir radyoda günlük yorumlar yapmasının yanı sıra Yeni Akit gazetesinde köşe yazıları kaleme aldı.

Birinci, evli ve üç çocuk babasıydı.