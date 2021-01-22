Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin AB'den beklentilerini aktardı

Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle yaptığı görüşmelerin ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu.
"Katılım sürecimiz canlandırılmalı." değerlendirmesini yapan Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Düzensiz göç ve terörizmle mücadelede iş birliğini artırmalıyız. Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz."
📌Katılım sürecimiz canlandırılmalı.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 21, 2021
📌Gümrük Birliği’nin güncellenmesi&vize serbestisinin hayata geçirilmesi gerekiyor.
📌Düzensiz göç&terörizmle mücadelede işbirliğini artırmalıyız.
📌Avrupa’da yükselen ırkçılık, ayırımcılık ve İslam karşıtlığıyla topyekün mücadele etmeliyiz. pic.twitter.com/gYDW35KIRa
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