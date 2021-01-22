Tarım ve Orman Bakanlığı: Mobil büfelerde ekmek satışını yasaklayan bir genelge söz konusu değildir

Tarım ve Orman Bakanlığı, mobil araçlarda ve İBB’nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladığına ilişkin çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık, "Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan ’Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde ekmek satışını yasakladı’ haberleri üzerine açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

© AA Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan genelge: 'Mobil büfelerde ekmek satılamaz'

Bakanlık, söz konusu talimatın 21.01.2021 tarihinde ’Konutta Ekmek Üretimi Talimatı’ başlığı ile yayımlandığını belirterek, Bakanlığa ait İBB’nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir talimatının söz konusu olmadığını vurguladı.