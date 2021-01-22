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    Vali Yerlikaya gıda kolisi dağıtılan aileleri ziyaret etti

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202101221043633576-vali-yerlikaya-gida-kolisi-dagitilan-aileleri-ziyaret-etti/

    Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan 150 bin gıda kolisinin ilk dağıtımı için iki aileyi ziyaret eden İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "2020 yılında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 231 bin 556 aileye, 177 milyon 638 bin 691 lira nakdi, 59 bin 727 aileye 20 milyon 991 bin 630 lira ayni yardım yapıldı." ifadelerini kullandı.

    Vali Yerlikaya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ailelerle, 65 yaş ve üzeri kimsesiz vatandaşlara ulaştırılmak üzere hazırlanan 150 bin gıda kolisinin dağıtımı nedeniyle ilk olarak Zeytinburnu'nda Aslantaş ailesini ziyaret etti.

    Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney'in eşlik ettiği ziyarette Vali Yerlikaya, Rabia, Elif ve Ecrin kardeşlerle tanışarak sohbet etti.

    Yerlikaya daha sonra Fatih'te, Kaymakam Kaan Peker ile birlikte Boğa ailesine misafir oldu. Ziyaretlerde hatıra fotoğrafı çekildi.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının İstanbul’da devam ettiğini belirten Yerlikaya, 39 ilçede kaymakamlıkların koordinasyonuyla Vefa İletişim Merkezleri'nde görevli emniyet, jandarma, milli eğitim, müftülük, belediye, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerin vatandaşlardan gelen talepleri yerine getirdiğini söyledi.

    Yerlikaya, kent genelinde 22 Mart 2020'den bu yana toplam 1 milyon 122 bin 924 vatandaşın çağrısına cevap verildiğini, 906 bin 302 vatandaşın temel ihtiyaçlarının karşılandığını, 831 bin 527 ev ziyareti gerçekleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti:

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    İstanbul Valisi Yerlikaya: 65 yaş ve üstü 50 bin vatandaşımıza 6 hafta gıda yardımı yapacağız
    "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca 2020 yılında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 231 bin 556 aileye, 177 milyon 638 bin 691 lira nakdi, 59 bin 727 aileye 20 milyon 991 bin 630 lira ayni yardım yapıldı. Geçtiğimiz mart ayında, Vefa hizmetleri kapsamında hayırseverlerimizin desteği ile 333 bin gıda kolisini vatandaşlarımıza ulaştırmıştık. Hayırseverlerimize biz kez daha teşekkür ediyoruz."

    İl ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının imkanlarıyla 150 bin gıda kolisi hazırladıklarını anlatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

    "35 milyon liralık kaynak kullanarak hazırladığımız 17 ayrı kalemden oluşan 22 kilogramlık gıda kolisindeki ürünleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden satın aldık. Bu çalışmaya destekleri için kooperatif yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Gıda kolilerimiz, bugünden itibaren valiliğimiz ve 39 ilçe kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 150 bin aileye ulaştırılacak. Dağıtımların ay sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, devletimizin şefkat elinin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için büyük bir özveri ve gayret gösteren Kaymakamlıklarımıza, Vefa Sosyal Destek ekiplerimize, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum.”

    Etiketler:
    Gıda yardımı, Yardım, Gıda, İstanbul, Ali Yerlikaya
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