Sağlık Bakanlığı'ndan su kesintilerine karşı 10 uyarı

Sağlık Bakanlığı, azalan baraj suyu seviyelerinin ardından ortaya çıkabilecek sıkıntılara yönelik 'Su Kesintisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler’ başlıklı bir broşür hazırladı. Kesintinin ardından gelen suyun kirli olabileceğine dikkat çekilirken, suyun ortalama 3-5 dakika akıtıldıktan sonra kullanılması gerektiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan broşürde su kesintileri sonra yapılması ve dikkat edilmesi gerekenlere yer verildi.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in aktardığına göre broşürde, vatandaşların suyla ilgili dikkat etmesi gerekenler şöyle sıralandı: