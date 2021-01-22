Hijyen koşulları hiçe sayılarak döner paketlenen tesise ceza kesildi

Et entegre tesisinde çalışanların hijyen koşullarını hiçe sayarak döner paketlediği görüntüler Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. İşletmeye yapılan denetimde cezai işlem uygulandığı ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu duyuruldu.