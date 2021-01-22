Yeni Şafak yazarı Korkmaz: Ankara'nın ABD ile ilgili 'müttefik', 'stratejik ortak' gibi lakırdıları çöpe atması elzemdir

Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz, Biden'ın ABD Başkanlığı görevini devralmasına değindiği bugünkü yazısında "Darbeci Biden, güya 'Demokrasi Yemini' ediyor" dedi ve AK Parti hükümetiyle ilgili olarak da "Ankara’nın da artık şu “dost, müttefik, stratejik ortak” gibi içi boş lakırdıları çöpe atması elzemdir" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, 'Yurtta narkoz, cihanda narkoz' başlıklı bugünkü yazısında ABD başkanlık seçimlerinde galip gelen Joe Biden'ın görevi resmen devralmasına değindi.

"Joe Biden yemin töreninde 'Demokrasi üstün geldi' diyerek ilk tıraşını yaptı. ABD’de hile, hurda, düzenbazlık, madrabazlık, gözbağcılık 'demokrasi' diye tarif ediliyor" diyen Korkmaz, Biden'ın 15 Temmuz darbe girişimi döneminde ABD başkan yardımcısı olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

© REUTERS / POOL Biden'ın dışişleri bakanı adayı Blinken: Türkiye'nin bir NATO müttefiki olarak S-400 edinmesi kabul edilemez

Türkiye'de bir 'Biden lobisi' olduğunu söyleyen Korkmaz, Biden'ın seçim kampanyası döneminde 'Erdoğan iktidarını devirmek için Türkiye'deki muhalefete destek verme' sözünün 'geçici olmadığını' söyledi ve "Haydut Devlet ABD’nin Türkiye’ye yönelik hasmane tavrından asla vazgeçmeyeceğinin ilk işareti, Dışişleri Bakanı olması beklenen Antony Blinken’dan geldi" ifadelerini kullandı.

'Çocuktan al haberi misali Blinken'a baksınlar'

Korkmaz, Blinken'in Türkiye için 'sözde müttefik' demesini ve S-400'ler konusundaki tavrını hatırlatarak, "Siyasilerimiz her fırsatta itina ile ABD için 'Müttefikimiz, dostumuz' falan diyorlar ya, 'Çocuktan al haberi' misali Blinken’a baksınlar: Sözde Müttefik ABD, Türkiye’mizi 'ne diye' görüyormuş" dedi.

AK Parti hükümetine de çağrıda bulunan Korkmaz ayrıca, "ABD’nin Türkiye hakkındaki gerçek kanaatini açığa vurduğuna göre; Ankara’nın da artık şu “dost, müttefik, stratejik ortak” gibi içi boş lakırdıları çöpe atması elzemdir" ifadelerini kullandı.