Soylu: Karşı karşıya kaldığımız hiçbir afette 'Nerede kaldı bu devlet' sözüne düçar olmadık

Güçlü medeniyet hattımız var, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun yok. Afet eğitimlerine her vatandaşımızın kulak kabartmasını rica ediyorum. Afetlerde arkadaşlarımız hiçbir riskten kaçınmayarak

Bu yıl afet eğitim yılı. İşin ucunu bırakmayalım. Biz laf üretmiyoruz, iş üretiyoruz.

Bakın KADES’de 70 bin ihbar yapıldı ve 5 dakikada ulaşıldı. Yine bu konuda da farkındalık oluşturmalıyız. Yeni kurulan Polis Arama Kurtarma birimimize başarılar diliyorum. Tüm emniyet teşkilatımıza memnuniyetlerimizi iletiyorum.