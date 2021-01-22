Adana ve Antalya'da sahte içki operasyonu

Adana ve Antalya'da 4 adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin iki ilde gerçekleştirdiği operasyonlarda toplamda 3 bin litreden fazla alkol ele geçirildi.