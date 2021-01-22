Adana ve Antalya'da sahte içki operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, merkez Seyhan ilçesi Havutlu Mahallesi'nde sahte içki imalatı yapıldığı belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Adreslerde 2 bin 443 litre sahte içki ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen operasyonda ise 2 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapan ve satanlara yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerce V.D. ile H.B'nin sahte içki üretimi yaptıkları belirlendi.
V.D'nin ilçe merkezindeki ve H.B'nin Antalya merkezdeki evlerine düzenlenen operasyonda 605 litre etil alkol, 79 şişe sahte içki, 10 litre sahte alkol, 11 boş içki şişesi, 5 litrelik boş etil alkol bidonu ve 25 etiket ele geçirildi.
Operasyonda V.D. ile H.B. gözaltına alındı.
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