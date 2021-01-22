İstanbul'da otobüs şoförüne öldüresiye dayak

İstanbul Kağıthane’de bir belediye otobüsünün şoförü ve oğlu, trafikte tartışma yaşadıkları bir kişi ve arkadaşları tarafından saldırıya uğradı. Otobüsün camını patlatıp içeriye giren saldırganlar şoför ve oğlunu öldüresiye dövdü.