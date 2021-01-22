Canlı yayında cinayet itirafı: Kocamı öldürerek çocuklarımı korudum

Serada ölü bulunan Ali Toprak'ın eşi Alime Toprak, cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Alime Toprak, eşinin kendisine ve çocuklarına işkence ettiğini belirterek "Kocamı öldürerek çocuklarımı korudum" dedi.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Ali Toprak cinayetiyle ilgili olarak yeni gelişmeler yaşandı. Toprak'ın eşi Alime Toprak canlı yayında cinayeti itiraf etti.

"Kocamı öldürerek çocuklarımı korudum" diyen Toprak, eşinin kendisine ve çocuklarına işkence ettiğini belirterek "Ben öldürmesem o beni öldürecekti" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Serada ölü bulunan Ali Toprak'ın cinayetinin aydınlatılmasına yönelik deliller toplanmaya devam ederken, eşi Alime Toprak da stüdyodaydı. Toprak, Anlı ve ekibinin kendisine yönelttiği sorulara tutarsız yanıtlar vererek şüpheleri üstüne çekmişti.