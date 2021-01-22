İHA fabrikası Ankara'da üretime başladı

2015 yılında kurulan Lapis Havacılık, 5 yılın sonunda Anadolu Organize Sanayi Bölgesi'nde 3 bin 500 metrekarelik seri üretim İHA fabrikası yatırımını hayata geçirdi. Sabit, döner ve çok rotorlu İHA üretme kapasitesine sahip fabrikada aynı zamanda faydalı yük gimbal sistemleri kullanıma sunuluyor. Fabrikada sahip olunan talaşlı imalat, kompozit üretim, 3 boyutlu baskı altyapısıyla birçok firmaya yüksek teknolojiyle mekanik üretim, montaj ve uçuş test konularında çözüm sunuluyor.

Lapis Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sevgi, şirketi 2015 yılında kurduklarında, Ankara Teknopark yerleşkesinde Ar-Ge ve belli ölçüde de üretim faaliyetleri yaptıklarını söyledi.

Teknoparkta 2 ve 3 eksen gimballer ürettiklerini ve bugün seri üretim aşamasına gelen ürünlerin geliştirme sürecini tamamladıklarını belirten Sevgi, şöyle konuştu:

"Bu süreçte çok rotorlu dediğimiz ve Lap 60 ismini verdiğimiz ürünün seri üretimini amaçladık. 2020 yılının şubat ayında yeni tesisi hizmete sokma ihtiyacı hissettik. Bu tesiste Lap 60 ve VTOL ürünün tüm imalatlarını, talaşlı imalatını, elektronik kartlarının imalatını seri olarak yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla burada dışarıdan hiçbir ürün almaksızın üretim yapmak adına 3 eksen, 5 eksen CNC makinalar, ölçümlerde kullanılan CMM makinesi gibi ekipmanlara sahibiz. Bunun yanında 3 boyutlu bir makinemiz var. Bununla prototip anlamında Ar-Ge'de geliştirilen parçaların ve son ürün olarak düşündüğümüz parçaları imal edebiliyoruz."

Sevgi, çoğunluğu mühendis 18 personelin teknoparkta çalışmalarını sürdürdüğünü, toplamda ise 33 kişilik bir ekibe sahip olduklarını ifade etti.