Rekabet Kurulu'ndan ilaç firmaları Roche ve Novartis'e para cezası

Rekabet Kurumu, anlaşmalı fiyat artışı soruşturmasında Novartis'e 165.4 milyon lira, Roche'e ise 112.9 milyon lira ceza kesti.

Rekabet Kurumu'nun ilaç firmaları Novartis ve Roche hakkında yürüttüğü 'anlaşmalı fiyat artışı' soruşturması tamamlandı.

Novartis'e 165.4 milyon lira, Roche'e ise 112.9 milyon lira ceza kesildi.

Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş. hakkında yürütülen soruşturma sonuçlandı.

https://t.co/W1YR6Rybed — Rekabet Kurumu (@RekabetKurumu) January 22, 2021

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Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San. A.Ş.’nin göz hastalıklarında kullanılan Altuzan ve Lucentis ilaçlarından daha pahalı olan Lucentis'in kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak yürütülen soruşturma sonucunda, toplanan tüm delil, bilgi ve belgeler, düzenlenen Rapor, Ek Görüş, yazılı savunmalar ve sözlü savunma toplantısındaki açıklamalar

değerlendirilerek, 21.01.2021 tarihinde yapılan Rekabet Kurulu toplantısında 21-04/52-21 sayı ile aşağıdaki nihai karar alınmıştır;

1) Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. ve Roche Müstahzarları San.

A.Ş.’nin 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiklerine OYBİRLİĞİ ile

2) Bu nedenle, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ve “Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik”in 5. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ve ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (b) bendi hükümleri uyarınca 2019 mali yılı sonunda

oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi gelirleri üzerinden

- Novartis Sağlık Gıda ve Tarım Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’ye 165.464.716,48 TL,

- Roche Müstahzarları San. A.Ş.’ye 112.972.552,65 TL

idari para cezası verilmesine oybirliği ile gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere, karar verilmiştir."