Erdoğan: Çin'den onay çıktı, hafta sonuna kadar 10 milyon doz aşı gelebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci parti aşılar için Çin'den onay çıktığını belirterek "Bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon doz" dedi. Erdoğan, restoran ve kafelerin açılması konusunda hala endişeleri olduğunu belirterek "Başarılı giden süreci tersine çevirmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlayan aşılama sürecine dair kısa bir bilgilendirmede bulunan Erdoğan, "2. parti aşılar ne zaman geliyor?" sorusuna "Şu anda ikinci parti aşımız, onayı çıktı, bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon. Bu yaş grubu huzurevinde kalanlara yönelik aşılarımız devam edecek. Bilim Kurulu'nun çalışamlarına göre kademeler belirlenerek aşı süreci devam edecek" yanıtını verdi.

Erdoğan, salgın sürecinde kapatılan kafe ve restoranların ne zaman açılacağına dair yöneltilen soruyu da yanıtladı. Bu konuyla ilgili kabine toplantısında değerlendirmelerde bulunacaklarını aktaran Erdoğan, "Endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var, bunu tekrar tersine çevirmek, bunun altına girmek istemiyoruz. Bu süreci dikkatle yürütelim ama elimize gelen verilere bakarız, gerekirse esneme yapılabilir" diye konuştu.

'Oturmuş demokrasilerde aklınıza estiğinde erken seçime gidilmez'

Erdoğan, açıklamalarının devamında erken seçim tartışmalarını değerlendirdi. Muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içinde olmadıklarını vurgulayan Erdoğan, seçimin 2023'te yapılacağını söyledi. Erdoğan, "2023'ten önce, erken seçim filan falan söz konusu değil. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiğiniz zaman erken seçime gidilmez" dedi.

Reform açıklaması: İnsan Hakları Bildirgesi çerçevesinde değerlendirdik

Erdoğan, ekonomi ve hukuk alanlarında yürüttükleri reform çalışmalarıyla ilgili olarak da "Biz kendi içimizde çalışmalarımızı yaptık. İnsan Hakları Bildirgesi çerçevesinde değerlendirdik. Ekonomiyle ilgili çalışmaları yapıyoruz. Önümüzdeki haftalar içerisinde bu konuyla ilgili tarihi de açıklarız" bilgisini verdi.

'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Erdoğan, bir gazetecinin "Sincar'da PKK'ya operasyon düzenlenecek mi?" şeklindeki sorusu üzerine de şunları söyledi: "Ortak operasyonları yapmaya hazırız ama bunları açıklayarak operasyonlar yapılmaz. Bir gece ansızın gelebiliriz."