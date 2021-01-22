Bakan Pekcan: OECD İstanbul Merkezi'yle ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan, "OECD İstanbul Merkezi'nin kuruluşuyla Türkiye ve OECD arasındaki ilişkilerde yeni bir dönem başlatıyoruz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi Tanıtım Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Pekcan, "Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi’nden bu manada önemli katkı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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