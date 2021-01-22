HSK, FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verdi

HSK Genel Kurulu FETÖ ile iltisak ve irtibatı saptanan 9 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına, 4 hakim ve savcının uzaklaştırılmasına karar verdi.

Hakim ve Savcılar Kurulu'ndan (HSK) yapılan açıklamada, "HSK genel kurulunca salı günü başlayan ve aralıksız olarak bugüne kadar sürdürülen toplantılar sonuncu FETÖ terör örgütüne iltisak, irtibat ve münasebeti saptanan 9 hakim ve savcının savunmalarının alınarak KHK hükümleri gereği meslekten çıkarılmasına, haklarında ki delillere göre savunmaları istenen 4 hakim ve savcının ise 2802 sayılı yasanın 77 maddesi uyarınca haklarında kesin karar verilinceye kadar meslekten uzaklaştırılmalarına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: