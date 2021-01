Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na dert yandı: 'Şu çaresizliğimin resmini çek'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nu makamında ziyaret etti.

Sözcü'den Zeynep Kaplan'ın haberine göre ziyaretin ardından Ahi Evran-ı Veli Türbesi ve Külliyesi'ne giderek dua eden CHP lideri, Kırşehir esnafını dolaşarak sorunları dinledi. Kılıçdaroğlu, daha sonra Abdallar ile de bir araya geldi.

Sanatçılar, Kılıçdaroğlu’na Mahzuni Şerif’in 'İnce ince bir kar yağar fakirlerin üstüne' adlı türküsünü söylediler. Kılıçdaroğlu, sanatçıların sorunlarını dinledikten sonra gündeme getirdiklerini, getirmeye de devam edeceklerini dile getirdi.

'Çocuklarım boz geziyorlar'

Çarşı esnafı, Kılıçdaroğlu’na sorunlarını anlattı. 30 yıldır kebap ve lahmacun ustası, hayat pahalılığından dert yandı. 3 çocuğunun olduğunu söyleyen usta, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun "Ne yapıyorlar?" diye sorması üzerine, "Boş geziyorlar, ne yapacaklar. Ben bakıyorum. 2 bin 800 TL ile nasıl bakabilirim. Elektrik 250 TL, doğalgaz 850 TL gelmiş. Zam gelmiş 150 TL. Sıkıntı büyüktür" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu ise ustaya haklı olduğunu ifade ederek, "Ama değiştireceğiz, umutsuz olma, moralini bozma. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Haktan, emekten, alın terinden, üretenden, çalışandan yana, Ahi Evran diyor ki, ‘Çalışmak ibadettir’ o zaman çalışanı destekleyeceğiz" diye konuştu.

''Ben ölürsem Altı Ok, beş kalır' demiştim'

Kılıçdaroğlu'na çok zor durumda olduğunu anlatan bir vatandaş ise şöyle konuştu:

"Çocuklarıma üniversiteyi okuttum, atanamıyorlar, işsizim. EYT'ye takıldım iş arıyorum 'Sen yaşlısın' diyorlar. Şu çaresizliğimin resmine çek de onu düşün. Lütfen rica ediyorum 6 tane kız çocuğum var, üniversite okuttum. Malım mülküm tarlam hepsi borca gitti. Ben daha önce pankart açmıştım, 'Ben ölürsem Altı Ok, beş kalır' demiştim. Lütfen beni öldürmeyin Altı Ok, beşe düşmesin. Çaresizliğimize umut olun yeter. Biz sizin yanınızdayız."

'Raporluyken işten attılar beni'

Kılıçdaroğlu'na yaşadığı problemleri anlatan başka bir vatandaş ise 2 üniversite okuduğunu ifade ederek, "Muhasebe çalıştım ama kadın olduğum için sürekli evli misin, bekar mısın? Gibi şeylerle karşılaştım. Mado'da çalışıyordum iş kazası geçirdim onlarda beni raporluyken işten attılar. Pandemiden dolayı iş bulamadım. 2 üniversite bitirdim işsizim" ifadelerini kullandı.

'Sizi başkan olarak görmek istiyoruz'

Yıllardır Kırşehir’de kasaplık yapan bir esnaf, Kılıçdaroğlu’na, "Sizi başkan olarak görmek istiyoruz başkanım" diye konuştu. Kılıçdaroğlu ise "Her şey olacak. Halkın takdiri. Halkın hakemliği kadar demokrasilerde değerli bir şey yok. En değerli olan şey, halkın hakemliğidir. Halkın hakemliğine başvuracaksınız, oradan çıkan her karara da saygı göstereceksiniz. Bizim düşüncemiz budur. Bu düşüncenin yanında, iktidar olanların işsizlik, açlık, yoksulluk sorununu çözmesi, esnafın kazanması lazım. Esnaf kazanacak ki üretici kazanacak. Her evde huzur olsun, çarklar dönsün" diye yanıt verdi.