Cinsel saldırı sanığını dövdüler: 'Binlerin üzerinde tehdit mesajı geliyor, sokağa çıkamaz hale geldik'

Antalya'da tecavüz ettiği Çiğdem Y.'nin olayın travmasıyla intihara kalkışmasına ve yüzde 99.9 engelli olarak yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan Murat K. saldırıya uğradı.

Antalya'da Çiğdem Y.'ye cinsel saldırıda bulunan ve kadının olayın travmasıyla intihara kalkışarak yüzde 99.9 engelli olarak yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan Murat K., bu sabah iş yerinin önünde kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Başından yaralanan Murat K., "Bulunduğum bölgede bana bakış açıları değişti. Cep telefonumu açamıyorum. Binlerin üzerinde tehdit mesajları geliyor. İş yeri çıkışında beni darbettiler. Ailem ve ben sokağa çıkamaz hale geldik" dedi.

Çiğdem Y. ile bir yılı aşkın süre ilişki yaşadıklarını öne süren evli ve 2 çocuk babası Murat K., olay gecesi tartıştıklarını söyledi.

'Tecavüz etmediğim doktor raporlarında var'

Murat K., "Ayrılmak istediğimi söyleyince bana hırçın bir şekilde saldırdı ve ağır hakaretler ettiği için olaylar bu boyuta geldi. Onun haricinde onunla hiçbir sorunumuz yoktu. Onu zorla götürmedim. Onunla daha önce de defalarca o iş yerinde birlikte olduk. Ayrılmak istiyordum. Tecavüz etmediğim doktor raporlarında da var. Böyle bir durum olsaydı mahkeme beni tutuklardı. Şikayetçi olaydan 4 gün sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden raporlar aldı. Hepsi temiz çıktı" diye kendisini savundu.

'Eşim öğrenmesin diye kamera kayıtlarını ben sildirdim'

Silinen kamera kayıtlarıyla ilgili olarak Murat K., mahkemedeki ifadesinde, "Müşteki iş yerime gelmişti. Eşimin öğrenmemesi için kamera kayıtlarını ben sildirmiştim" diye konuşmuştu.