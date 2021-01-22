AK Partili Miroğlu: Biden'ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş

AK Partili Miroğlu, ABD'nin yeni başkanı Biden hakkında yayıldığı iddia edilen söylentileri paylaştı.

Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Biden'ın Kürt olduğunun öne sürüldüğünü belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi, ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil, birileri diyormuş ki, Biden’ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan’dan ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş!"