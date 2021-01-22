Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Pekin: ABD, Türkiye'de suikast hazırlığında

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin, ABD'nin Türkiye'de suikast hazırlığında olduğunu iddia etti. Pekin, "Devletin elinde istihbarat var, gerekli hazırlığı yapıyor" dedi.

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Ulusal Kanal'da Deniz Adalı'nın sunduğu Odak Noktası programına konuk oldu. Pekin, ABD'nin Türkiye'de suikast hazırlığında olduğunu iddia etti.

Pekin konuya ilişkin, “Devletin elinde istihbarat var, gerekli hazırlığı yapıyor” ifadelerini kullandı. “Suikast planlarında kimler var?” sorusunu da yanıtlayan Pekin, şunları söyledi:

“Türkiye'de toplumun sinir uçları var, kanaat önderleri var. O kanaat önderlerine suikast yaparsanız toplum ister istemez devlete tepki gösterir."

Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı Pekin: ABD, Türkiye'de suikast hazırlığındahttps://t.co/yJIMaHeFm5 pic.twitter.com/knreJhJAVg — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 22, 2021

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