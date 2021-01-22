İletişim Başkanı Altun, Resmi Gazete'yle yanıt verdi: Kafanız karışmış anlaşılan

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin OECD İstanbul Merkezi ile ilgili iddiasına Resmi Gazete ile yanıt verdi. Altun, "Kafanız karışmış anlaşılan. Yahut zamanı tersine çevirmek gibi iddialı bir işe girişmişsiniz" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin "Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan Türkiye ve İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) İstanbul Merkezi'nin açılışına video mesajla katılarak hayırlı olsun dileklerini iletti. Hemen belirteyim OECD İstanbul Merkezi bugün değil 1999 yılında açılmıştır. Bu kadarına da pes doğrusu" şeklindeki paylaşımına yanıt verdi.

Altun, Resmi Gazete'nin ilgili tarihe dair linkini paylaşarak şunları söyledi:

"Akif bey, kuruluşuna yönelik mutabakatı 2018'de imzaladığımız OECD İstanbul Merkezi'nin 1999'da kurulmuş olduğunu iddia edecek kadar kafanız karışmış anlaşılan. Yahut zamanı tersine çevirmek gibi iddialı bir işe girişmişsiniz. Sanmıyorum ama başarılar."

Akif bey, kuruluşuna yönelik mutabakatı 2018'de imzaladığımız OECD İstanbul Merkezinin 1999'da kurulmuş olduğunu iddia edecek kadar kafanız karışmış anlaşılan.



Yahut zamanı tersine çevirmek gibi iddialı bir işe girişmişsiniz. Sanmıyorum ama başarılar. 😀https://t.co/PILxmecJ9c https://t.co/evtF4uDXMg — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 22, 2021

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