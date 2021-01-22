Türkiye'de koronavirüsten 149 can kaybı, 5 bin 967 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 163 bin 342 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 967 kişinin testi pozitif çıktı, 149 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı'nın Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre, son 24 saatte 149 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 24 bin 789’a yükseldi.

Bugün toplam 163 bin 342 test yapılırken, 5 bin 967 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 418 bin 472 oldu.

Bugünkü hasta sayısı 734, toplam ağır hasta sayısı ise 2 bin 3 olarak açıklandı.