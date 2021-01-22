Koca: Filyasyon ekibimiz çetin kış şartlarında da görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, filyasyon ekiplerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulundu.
Koca, ekiplerin salgının yıkıcı etkisini durdurmak için çetin kış şartlarında da görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini belirterek "Sağlık ordumuzun inanç ve azmi güven veriyor" dedi.
Salgının yıkıcı etkisini durdurmak için filyasyon ekibimiz çetin kış şartlarında da görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam ediyorlar. Sağlık ordumuzun inanç ve azmi güven veriyor. pic.twitter.com/uwbmodjGqf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2021
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