Bakan Koca açıkladı: Brezilya ile uçuşlar durduruldu

Sağlık Bakanı Koca, artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan Türkiye'ye olan uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir" dedi.

Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı. Bu ülkelere bugün itibariyle artan mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya da eklenmiştir. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 22, 2021

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