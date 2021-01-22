Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Her ne kadar bu salgın beraberinde çeşitli zorluklar, sıkıntılar getirse de iş dünyamızın önünde yeni fırsat pencereleri de açıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Federasyonu Heyeti kabulünde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Federasyonu Heyeti kabulünde konuşuyor https://t.co/Mrs2G07Sof — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) January 22, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde, güçlü sağlık altyapısının yanı sıra üretimin araştırma geliştirme, ihracatın ticarette pazar ve ürün çeşitliliğinin önemini gördük." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşılamanın artmasıyla beraber dünya genelinde salgın geriledikçe taşlar yerine oturacak, ülkemizin yakaladığı ivme daha da artacaktır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk firmaları kaliteli ürünleri, rekabetçi fiyatları ve güvenilir oluşlarıyla rakiplerine adeta fark atıyor." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin küresel ihracattaki payı geçtiğimiz yılın ocak-ekim verileri itibarıyla ilk defa yüzde 1'i aşarak yüzde 1,03 seviyesine çıktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 yılında kurulan şirket sayısı, salgına rağmen yüzde 20 artarak 101 bin 318'e ulaştı." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye güvenen yatırımcılar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kazanmaya devam edecektir." diye konuştu.