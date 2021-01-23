Tarım Bakanı Pakdemirli: Geçici bir gıda enflasyonu var mayıs ayı gibi rahatlayacağız

Tarım Orman ve Bakanı Bekir Pakdemirli, gıda fiyatlarının pandemiyle birlikte başlayan 'global stok' nedeniyle arttığını ve Mayıs ayı gibi rahatlama olacağını söyledi.

Pakdemirli, Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'yle yaptığı görüşmede gıda fiyatlarındaki artışla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli, Çekirge'nin "Sayın Bakanım, siz de izliyorsunuz. Gıda fiyatlarındaki aşırı artış... Enflasyon haberleri... Nasıl yorumlayacağız?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

Pandemi nedeniyle global stok başladı.”

Yani nedenlerini şöyle sıralayabiliriz:

1) Çin, Rusya, Hindistan gibi ülkeler çok ciddi şekilde gıda siparişi verip stoklamaya başladı.

2) İhracat ve ithalatta tarife dışı engellemeler başladı. Yani söz verilen ihracat yapılmasın diye fon koyuldu. Fiyat artışlarıyla suni engellemeler yaşanmaya başladı.

3) Başta Güney Amerika olmak üzere çok ciddi bir kuraklık durumu var. Bu nedenle de ayrıca stoklamalar var.”

Durumun geçici olduğunu belirten Pakdemirli, "Evet, şu anda pandemi ve kuraklık nedeniyle ‘global stoklamalar’ var. Dünya çapında bir durum bu. Mesela Çin gibi ülkeler hiç almadıkları kadar ayçiçeği yağı sipariş ettiler. Tabii bu durum geçicidir. Bakıyorsunuz, çoğu ülke gelecekteki korku nedeniyle bu stoklara gidiyor. Tabii şu anda yalnızca tahmini konuşuyoruz. Mayıs ayı gibi bir rahatlama olacağını söyleyebilirim. Elbette pandemi koşullarında da bir paralel rahatlamayla birlikte" ifadelerini kullandı.