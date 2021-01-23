Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlacaktır" açıklamasında bulundu.

Geçtiğimiz gün Brüksel'e gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonu'nun bazı üyeleriyle görüştü. Ziyaretinin ikinci gününde Bakan Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'deki temaslarını gazetelere değerlendirdi.

NTV'nin aktardığına göre, Çavuşoğlu, "AB'nin aralık zirvesini bize uzatılan el olarak gördük. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Gümrük Birliği mutabakının güncellenmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, "Bizim açımızdan birinci konu YPG'ye desteğin kesilmesi" dedi.