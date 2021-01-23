Yarıyıl tatiliyle Uludağ’daki oteller yüzde 90 doluluk oranına ulaştı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim uyguladığı okullar, dün yarıyıl tatiline girdi. 15 Şubat Pazartesi gününe kadar sürecek 23 günlük tatilde, İçişleri Bakanlığı tarafından salgın kurallarına uyularak kayak yapabileceğinin bildirilmesinin ardından, kış turizm merkezlerine ilgi büyük oldu.

Kar yağınca otellerdeki doluluk oranlarının arttığını belirten otel müdürü Harbi Türk, “Sömestr geldi. Hafta sonları yoğun bir talep alıyoruz. Talep arttı fakat biz rezervasyonlarımızı, Güvenli Turizm Belgesinin bize ön gördüğü koşullar çerçevesinde alıyoruz. Yüzde 70’e yakın kapasitemiz var. Bu kapasitenin de yüzde 90’ı doldu” dedi.

Avrupa’nın en uzun pistlerine sahip Palandöken Kayak Merkezi de yarıyıl tatiline hazırlandı. Palandöken’deki bir otelin müdürü Nuh Seçer, yarıyıl tatilinin bu sene 3 periyottan oluştuğunu belirterek, “İlk hafta doluluk oranımız yüzde 70 civarında. İkinci ve üçüncü hafta içinde otelimiz yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Tahminen sömestr tatilinde yüzde 85 oranında bir doluluk ortalamasıyla geçireceğiz” diye konuştu.