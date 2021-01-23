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    Türkiye Güven Huzur Uygulaması

    Türkiye Güven Huzur Uygulaması: Aranan 2 bin 402 kişi yakalandı

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    Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik'ten 59 bin 337 personelin katılımıyla ülke genelinde eş zamanlı "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

    81 ilde, 6 bin 378 noktada 59 bin 337 personelin katılımıyla Türkiye Güven Huzur Uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada, 5 bin 747 metruk bina, 27 bin 719 umuma açık iş yeri, 192 bin 364 araç kontrol edildi. Kontrollerde 82 aranan araç tespit edildi, bin 519 araç trafikten men edildi. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında, 1 alışveriş merkezi, 21 işletme ve bin 471 şahsa tedbirleri ihlalden adli ya da idari işlem yapıldı.

    Uygulama 11.00-13.00 saatleri arasında metruk binalar, park, bahçe, mesire, yürüyüş alanları ve bu güzergahlara açılan bulvar, cadde ve sokaklarda Covid-19 denetimlerini de kapsayan yol uygulaması şeklinde, 15.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu meydanlar ve kamu binaları (Valilik, okul, hastane vb.) çevreleri ile alışveriş merkezi haline gelen bulvar, cadde, sokak, pasaj, sosyete pazarı vb. yerlerde, 19.00-21.00 saatleri arasında toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında ayrıca alışveriş merkezleri (AVM) girişleri ve çevrelerinde yapıldı.

    59 bin 337 personel görev aldı

    6 bin 378 noktada gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur” uygulamasında 35 bin 533 emniyet, 23 bin 185 jandarma ve 619 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 59 bin 337 personel ve 243 dedektör köpek görev aldı.

    27 bin 719 umuma açık iş yeri kontrol edildi

    81 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda; 5 bin 747 metruk bina kontrol edildi, 27 bin 719 umuma açık iş yerinin pandemi koşullarında alınan tedbirlere uyup uymadığı denetlendi. Denetimlerde 292 umuma açık işyerine işlem yapılırken, 3 iş yeri kapatıldı.

    2 bin 402 aranan şahıs yakalandı

    Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda çeşitli suçlardan (2 adam öldürme, 38 uyuşturucu madde ticareti, 4 çocuğun cinsel istismarı, 5 cinsel saldırı, 2 FETÖ/PDY üyeliği, 1 silahlı terör örgütüne üyelik) aranan 2 bin 402 şahıs yakalandı. 2’si çocuk olmak üzere 15 kayıp şahıs bulundu. Uygulamada bin 394 şahsa adli-idari işlem yapıldı, 104 şahıs gözaltına alındı.

    Bin 519 araç trafikten men edildi

    Uygulamada 192 bin 364 araç kontrol edildi. Bu araçlardan 6 bin 690’nına işlem yapıldı. 82 aranan araç bulundu, bin 519 araç trafikten men edildi.
    Yapılan aramalarda çok sayıda silah, kesici/ delici alet, muhtelif uyuşturucu madde ile 23 paket kaçak sigara, 2 bin 400 kg kaçak tütün ve 194 litre kaçak/sahte içki elde geçirildi. Ayrıca korona virüs tedbirleri kapsamında; 1 alışveriş merkezi ve 21 işletmeye işlem yapıldı. Bin 471 şahsa tedbirleri ihlalden adli-idari işlem düzenlendi.

    Etiketler:
    Türkiye Güven Huzur Uygulaması
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