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    'Asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziyi baba oğul dövdü

    'Asansörde yük taşımayın' uyarısı yapan gaziyi dövdüler

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    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Antalya'da oturduğu apartmanın asansöründe yük taşınmasına itiraz edince baba oğul tarafından darp edilen terör gazisi, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

    Antalya’da komşusu, baba oğlu asansörde tadilat malzemesi taşıdıkları gerekçesiyle uyaran ve ardından saldırıya uğrayan terör gazisi 30 yaşındaki Gökhan Koç, taraflardan şikayetçi oldu. Binanın üçüncü katında oturan ve tüm itirazlara rağmen yük taşınmasına engel olamayıp bir de dayak yiyen gazi, iki ayağı ampute olduğu için şimdi evinin bulunduğu kata başkasının desteği olmadan çıkamıyor. dayak sırasında dişi ve parmağı kırılan gözlüğü parçalanan ve yediği tekmeler sebebiyle vücudunda yara izleri olan Gazi Gökhan Koç'un dün adliyeye gidip suç duyurusunda bulunduğu baba oğulun ise gözaltına alındığı bildirildi.

    Ayakları ampute olan ve olayda yerde sürüklenip, parmağı, dişi kırılan gazi Koç, “Ben bu ayaklarımı vatan için verdiysem bana bu reva görülmemeli” dedi. 

    'Yardıma muhtaç kaldım'

    Yük taşındığı için asansörün arızalandığını ifade eden Koç, “Merdivenlerden inip çıkmaya çalışıyorum. Dışarı çıktığım zaman ya tüm işlerimi halledip gelmeliyim, yada evden hiç çıkmamam gerekiyor. Bugün gazi arkadaşlarımın yardımıyla inip çıktım. Yarın kim olur bilemiyorum. Her gün birini mi aramak zorunda kalacağım. Birinin yardımına muhtaç kaldım. Hem darp edildim hem eve mahkum edildim. Bana bunu yapanların cezasız kalmasını istemiyorum. Gazilere ve engellilere verilen değerin gösterilmesini istiyorum” dedi.

    'Halen korkuyoruz'

    Darp esnasında ön dişinin ve parmağının birinin kırıldığını, ayaklarında yara izleri oluştuğunu belirten Koç, " Hiçbir şekilde anlaşma arabulucu istemiyorum. Hukuki sürecin sonuna kadar gideceğiz. Olayın ardından eşim hale uyuyamıyor. Bende uyuyamıyorum. Kapımı mı çalacaklar gelip yeniden mi darp edecekler diye korkuyoruz. Psikolojimiz bozuldu. Benim iki ayağım yok, üflesen düşeceğim zaten. Beni neden dövdüler anlamıyorum. Cezalandırılmalarını istiyorum.” ifadelerine yer verdi.

    Etiketler:
    Darp, Dayak, Gazi, Antalya
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