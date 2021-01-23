Serdar Ortaç: Değerimi ölünce anlayacaklar, çok arayacaklar beni

Şarkıcı Serdar Ortaç, koronavirüs pandemisinde günlerinin evle stüdyo arasında mekik dokuyarak geçtiğini söyledi. “Eski günleri anıyoruz. Eski klipleri izleyip kıskanıyoruz. Ne güzel işler yapılıyormuş eskiden!” diyen Ortaç, müziğine yönelik gelen eleştirilere de, “Değerimi ölünce anlayacaklar, çok arayacaklar beni” diye yanıt verdi.

Çift Posta'dan Oya Çınar'a konuşan Ortaç'ın sorulara verdiği yanıtlar şu şekilde:

Geçtiğimiz günlerde bir magazin muhabirinin “Sevgiliniz” hitabını düzeltip “Karım o benim” dediniz. “Evlilik defterini kapattım” demiştiniz. Fikriniz değişti mi?

Boşandıktan sonra depresyona girdim, iki yıl sürdü. O süreçte Seçil’in karşıma çıkacağını nereden bilebilirdim. Gökten zembille indirdi Allah! Ona bakarsan 25 yaşında da “Dünyanın kralı benim” sanıyordum. Şimdi “Hiçbir şeyim” diyorum.

Şaka yapıyorsunuz herhalde…

Hayır, ciddiyim. Hatta Seçil bu konuda bana çok kızıyor. “Sen starsın, kendine gel” diyor. “Ne starı be!” diyorum.

Gazeteci Onur Baştürk, pandemi döneminde bir yazı yazdı, “Serdar Ortaç ve Yıldız Tilbe yalnızlığı diye bir şey var” dedi. Siz, kendinizi yalnız hissediyor musunuz?