Akar: Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin çözüme ulaşılmasını umuyoruz

Akar, İstanbul Tersane Komutanlığında, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak törenine katıldı.
Yunanistan'la gerçekleşecek istikşafi görüşmelere ilişkin konuşan Akar, yapılacak görüşmelerle meselelerin hak, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde ele alınmasını ve bir çözüme ulaşılmasının umulduğunu söyledi.
Akar, "Komşumuzdan beklentimiz Ege'deki, Doğu Akdeniz'deki hakkımıza saygı göstermesi, yanlış anlaşılmalara sebep olabilecek eylemlerden kaçınmasıdır" dedi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerin 61. turu 25 Ocak'ta İstanbul'da yapılacak.
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