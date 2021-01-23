NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyni, Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateyninin Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimleri yaptığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İspanyol ESPS CRISTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateynimiz Doğu Akdeniz'de geçiş eğitimi icra etti." ifadesine yer verildi.

İspanyol ESPS CRISTOBAL COLON ve TCG GAZİANTEP fırkateynlerinden oluşan NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 ile TCG GÖKOVA fırkateynimiz Doğu Akdeniz’de geçiş eğitimi icra etti. pic.twitter.com/nmXC1LBnPp — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 23, 2021

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