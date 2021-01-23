Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen D-100'de trafik yoğunluğu yaşandı

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması fırsat olarak değerlendirilerek D-100 karayolunun üzerinden geçen enerji iletim hatlarının da kesilerek indirilmesi planlandı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Amirliği ekiplerine bilgi verilerek D-100 karayolunda hattın geçtiği bölgede trafik akışının kesilmesi istendi.

Görevliler trafik akışını iki yönlü yan yolları ile birlikte keserken birkaç dakika içerisinde onlarca araç birikti. Metrobüs seferleri de bu kesintiler sırasında durduruldu.

Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen D-100 karayolunda şaşırtan trafik https://t.co/lYTzsib2b8 pic.twitter.com/KX8kWRoh79 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 23, 2021

Kesintilerin aralıklarla yapılmasına rağmen sürücüler zaman zaman korna çalarak tepki gösterdi. Çalışmalar nedeni ile D-100 Karayolu'nun Avcılar ve Küçükçekmece kesimlerinde yoğun trafik oluştu.

Uzun araç kuyrukları drone ile havadan görüntülendi. Trafiğin yarın da zaman zaman kesileceği öğrenildi.