İçişleri Bakanlığı eski CHP milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulundu

İçişleri Bakanlığınca, 'Vali militan, kaymakam militan' ifadelerini kullanan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
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İçişleri Bakanlığı'nca, CHP 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.
İçişleri Bakanlığınca, 'Vali militan, kaymakam militan' ifadelerini kullanan eski CHP milletvekili Berhan Şimşek hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Ayrıntılar geliyor...
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